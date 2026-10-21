Правильно подобранные комбинации овощей могут обеспечить защиту от вредителей и увеличить урожайность на 30-200 %.

Кукуруза, горох и тыква

Эти растения использовались в совместном выращивании еще американскими индейцами. Кукуруза служит опорой для гороха, который обогащает почву азотом. Тыква помогает подавлять рост сорняков.

Лук и морковь

Лук защищает от вредителей, выделяя вещество аллицин, обладающее инсектицидными и фунгицидными свойствами.

Помидоры и базилик

Эти растения не только прекрасно сочетаются в кулинарии, но и хорошо растут рядом на огороде. Они требуют одинаковых условий почвы и полива. Запах базилика отпугивает гусениц, которые могут повредить томаты. Кроме того, помидоры, выращенные рядом с базиликом, становятся более вкусными.

Фасоль, перец и баклажаны

Болгарский перец и баклажаны принадлежат к семейству пасленовых, поэтому нуждаются в схожих условиях для роста. Стручковая фасоль защищает эти растения от колорадского жука, который часто повреждает пасленовые.