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Комбинации овощей для успешного соседства: 4 удачных варианта 0 109

Дом и сад
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комбинации овощей для успешного соседства: 4 удачных варианта

Опытные дачники знают, как важно правильно подбирать соседей для растений.

 

Правильно подобранные комбинации овощей могут обеспечить защиту от вредителей и увеличить урожайность на 30-200 %.

Кукуруза, горох и тыква

Эти растения использовались в совместном выращивании еще американскими индейцами. Кукуруза служит опорой для гороха, который обогащает почву азотом. Тыква помогает подавлять рост сорняков.

Лук и морковь

Лук защищает от вредителей, выделяя вещество аллицин, обладающее инсектицидными и фунгицидными свойствами.

Помидоры и базилик

Эти растения не только прекрасно сочетаются в кулинарии, но и хорошо растут рядом на огороде. Они требуют одинаковых условий почвы и полива. Запах базилика отпугивает гусениц, которые могут повредить томаты. Кроме того, помидоры, выращенные рядом с базиликом, становятся более вкусными.

Фасоль, перец и баклажаны

Болгарский перец и баклажаны принадлежат к семейству пасленовых, поэтому нуждаются в схожих условиях для роста. Стручковая фасоль защищает эти растения от колорадского жука, который часто повреждает пасленовые.

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