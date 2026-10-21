Опытные дачники знают, как важно правильно подбирать соседей для растений.
Правильно подобранные комбинации овощей могут обеспечить защиту от вредителей и увеличить урожайность на 30-200 %.
Кукуруза, горох и тыква
Эти растения использовались в совместном выращивании еще американскими индейцами. Кукуруза служит опорой для гороха, который обогащает почву азотом. Тыква помогает подавлять рост сорняков.
Лук и морковь
Лук защищает от вредителей, выделяя вещество аллицин, обладающее инсектицидными и фунгицидными свойствами.
Помидоры и базилик
Эти растения не только прекрасно сочетаются в кулинарии, но и хорошо растут рядом на огороде. Они требуют одинаковых условий почвы и полива. Запах базилика отпугивает гусениц, которые могут повредить томаты. Кроме того, помидоры, выращенные рядом с базиликом, становятся более вкусными.
Фасоль, перец и баклажаны
Болгарский перец и баклажаны принадлежат к семейству пасленовых, поэтому нуждаются в схожих условиях для роста. Стручковая фасоль защищает эти растения от колорадского жука, который часто повреждает пасленовые.
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