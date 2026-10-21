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Пять главных дел в саду, которые стоит сделать осенью 0 117

Дом и сад
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять главных дел в саду, которые стоит сделать осенью

Октябрь — это время, когда необходимо завершить важные дела в саду перед наступлением зимы.

 

Многие дачники часто берутся за множество задач, но в итоге теряют интерес. Поэтому лучше выполнить меньше дел, но качественно, чем много и без толку.

Санитарная уборка

Удалите сорняки, сгребите сухую траву и листья. Из них можно сделать компост или золу для будущих посадок. Особое внимание уделите приствольным кругам деревьев и кустов, где не стоит оставлять опавшие плоды и листву, чтобы избежать развития болезней.

Подкормка

Осенью растения готовятся к зиме, запасая питательные вещества. Внесение подкормки в этот период может стать отличным подспорьем. Однако от использования азотных удобрений лучше воздержаться до весны.

Полив

Влагозарядковый полив так же важен, как и подкормка. Растениям необходимо не только питание, но и влага. При нехватке воды в почве деревья хуже зимуют.

Лечение

За весну и лето деревья и кусты могут пострадать от вредителей, болезней и неблагоприятных погодных условий. Сломанные ветки, ожоги, в том числе химические, трещины — все это может стать «воротами» для новых инфекций и холода.

Мульчирование

Если зимой будет недостаточно снега, мульча защитит корни от морозов. Кроме того, она обеспечит дополнительное питание для растений.

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