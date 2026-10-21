Уход за пионами в текущем сезоне влияет на их цветение в следующем году.
Чтобы наслаждаться ароматом цветущих кустов пионов, важно подкормить их перед зимой.
Для этого подойдут комплексные удобрения для цветущих растений, содержащие фосфор и калий, но без азота.
Следующий шаг – обработка растений от вредителей и болезней.
Если на пионах появились тля, нематоды, муравьи и другие паразиты, удалите пораженные листья и обработайте растение специальными препаратами.
Также важно не забывать о делении кустов.
Лучшее время для этой процедуры – сентябрь, но если вы пропустили его, отложите деление до следующей осени.
Еще одна важная процедура в условиях засушливой осени – полив.
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