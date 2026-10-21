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Правила подготовки пионов к зиме для обильного цветения 0 208

Дом и сад
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правила подготовки пионов к зиме для обильного цветения

Уход за пионами в текущем сезоне влияет на их цветение в следующем году.

 

Чтобы наслаждаться ароматом цветущих кустов пионов, важно подкормить их перед зимой.

Для этого подойдут комплексные удобрения для цветущих растений, содержащие фосфор и калий, но без азота.

Следующий шаг – обработка растений от вредителей и болезней.

Если на пионах появились тля, нематоды, муравьи и другие паразиты, удалите пораженные листья и обработайте растение специальными препаратами.

Также важно не забывать о делении кустов.

Лучшее время для этой процедуры – сентябрь, но если вы пропустили его, отложите деление до следующей осени.

Еще одна важная процедура в условиях засушливой осени – полив.

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