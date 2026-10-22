Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где растут конфеты? 1 115

Дом и сад
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где растут конфеты?

На конфетном дереве.

 

В лесах Китая, Индии, Японии и Кореи можно встретить говения (Hovenia dulcis) — конфетное дерево. Это растение семейства крушиновых получило свое название не случайно. На нем действительно растут «конфеты» — необычайно сладкие плодоножки, содержащие до 40% сахара.

Эти коричневатые изогнутые веточки вполне съедобны и по вкусу напоминают кисловатый изюм. В подвяленном виде они используются в пищу как сладости в Китае и Японии, где говению специально культивируют.

Конфетное дерево — довольно крупное растение, достигающее высоты до 20 метров, и очень красиво в период цветения. Со временем его белые, мелкие цветы превращаются в жесткие сухие плоды, которые не используются. Зато мясистые плодоножки обычно приносят хороший урожай — с одного взрослого дерева можно собрать до 30 кг «конфет». В СССР разведение конфетного дерева началось в 1936 году на опытной станции сухих субтропиков в азербайджанском поселке Мардакян, откуда это растение распространилось в более теплые районы Крыма, Кавказа и Средней Азии.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Комбинации овощей для успешного соседства: 4 удачных варианта
Изображение к статье: Правила подготовки пионов к зиме для обильного цветения
Изображение к статье: Пять главных дел в саду, которые стоит сделать осенью
Изображение к статье: Как визуально увеличить пространство ванной комнаты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
Изображение к статье: Пустые полки магазинов в Италии
В мире
1
Изображение к статье: старушка в подворотне
ЧП и криминал
Изображение к статье: Рената Литвинова
Люблю!
Изображение к статье: Отмена рейса и компенсация
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп, Си и Путин
В мире
2
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
Изображение к статье: Пустые полки магазинов в Италии
В мире
1
Изображение к статье: старушка в подворотне
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео