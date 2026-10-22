В лесах Китая, Индии, Японии и Кореи можно встретить говения (Hovenia dulcis) — конфетное дерево. Это растение семейства крушиновых получило свое название не случайно. На нем действительно растут «конфеты» — необычайно сладкие плодоножки, содержащие до 40% сахара.

Эти коричневатые изогнутые веточки вполне съедобны и по вкусу напоминают кисловатый изюм. В подвяленном виде они используются в пищу как сладости в Китае и Японии, где говению специально культивируют.

Конфетное дерево — довольно крупное растение, достигающее высоты до 20 метров, и очень красиво в период цветения. Со временем его белые, мелкие цветы превращаются в жесткие сухие плоды, которые не используются. Зато мясистые плодоножки обычно приносят хороший урожай — с одного взрослого дерева можно собрать до 30 кг «конфет». В СССР разведение конфетного дерева началось в 1936 году на опытной станции сухих субтропиков в азербайджанском поселке Мардакян, откуда это растение распространилось в более теплые районы Крыма, Кавказа и Средней Азии.