1. Если ваш цветник оформлен в натуральном, «природном» стиле и содержит злаки, не спешите обрезать соцветия на зиму. Метелки вейника, молнии и щучки сохраняют форму и осенью, а в некоторые годы могут даже украсить сад зимой.

Также зимой прекрасно выглядят соцветия астильбы, эхинацеи и синеголовника. Они выразительны на белом фоне, поэтому обрезку соцветий этих растений можно отложить до весны.

2. Пожухлую листву пионов лучше обрезать, но делать это желательно в сухую погоду, чтобы избежать загнивания почек корневища.

3. Осенние работы в розарии требуют особого внимания. К концу сентября нужно убрать нижние листья (чтобы предотвратить гниение) и срезать соцветия. Это подготовит розы к укрытию.

Перед укрытием необходимо обработать растения фунгицидами от грибковых заболеваний и укоротить стебли до высоты 30–40 см, за исключением плетистых роз.

Затем устанавливаются дуги. При температуре -5 °C можно укрывать розы агротканью. Перед этим корни следует окучить сухой легкой почвой, например, торфом.

Однако не все розы требуют укрытия: многие сорта шрабов канадской селекции могут зимовать и цвести в следующем сезоне без укрытия.

4. Поздняя осень — время для укрытия рододендронов. Даже морозоустойчивые сорта финской селекции желательно укрывать в первый год после посадки, используя каркасы и агроткани.

5. Если в вашем цветнике высажены метельчатые гортензии, то после окончания сокодвижения (опавшая листва) нужно срезать соцветия. В противном случае, из-за большого объема соцветия могут накопить снег, и стебли сломаются под его тяжестью.

6. До середины октября еще можно высаживать луковичные. Обработайте их фунгицидами и высаживайте на две-три высоты луковицы. Весной вы сможете насладиться их цветением.

7. Примерно за две недели до устойчивых заморозков сократите полив цветников, чтобы такие виды, как шалфей дубравный и овсяница сизая, не выпрели от излишней влаги зимой.