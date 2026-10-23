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Как и зачем пересаживать хризантемы осенью 0 95

Дом и сад
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как и зачем пересаживать хризантемы осенью

Пересаживать хризантемы необходимо регулярно. Со временем этому многолетнему растению требуется сменить место, иначе его рост и цветение могут ухудшиться. В этой статье расскажем, что нужно учесть при осенней пересадке хризантем, чтобы куст быстро прижился и зацвел.

 

Хризантема хорошо переносит осеннюю пересадку. Многие цветоводы предпочитают пересаживать хризантемы в октябре по нескольким причинам:

- Осенью легче выбрать куст с нужными параметрами: высота, срок цветения, окраска соцветий. В это время все хризантемы показывают свою декоративность в полной мере.

- В момент цветения проще подобрать сорт для пересадки в другую композицию.

- Однолетники уже отцвели, и на клумбах появилось место для новых растений. Можно выбрать сорт хризантемы так, чтобы дизайн не нарушился.

Существуют определенные правила для осенней пересадки, которые садоводу следует учитывать:

- Завершить процедуру за 2-3 недели до наступления заморозков. В северных районах желательно пересадить хризантему в конце сентября, на юге можно немного отсрочить дату до середины октября.

- Не высаживать осенью кусты, которые до этого росли не на клумбе. Корневая система цветка не может полноценно развиваться в небольшой емкости горшка, поэтому остается недоразвитой и не справится с укоренением до зимы.

- Выбирать для пересаживания сильные и здоровые хризантемы.

- Важно выбирать пасмурную погоду. День должен быть прохладным, а ночная температура около нуля.

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