Вывести хрен с огорода сложно, но возможно. Рассмотрим, как эффективно уничтожить хрен на своем участке.

Хрен – это неприхотливая многолетняя культура с мощным корнем, который уходит в глубину, что позволяет растению хорошо переносить засуху.

Хрен может расти на различных типах грунта, включая обедненные. Даже при отсутствии ухода корневище активно разрастается, образуя крупные листья, цветоносы и семена, которые могут распространиться по всему участку.

Удалить хрен с огорода бывает сложно, так как его мощные корни могут уходить в глубину и ширину до 7 метров. Кроме того, они хорошо переносят морозы и перепады температур, а корневища взрослых растений устойчивы к воздействию различных химикатов.

Тем не менее, существуют несколько проверенных народных способов, как избавиться от зарослей хрена в огороде.

Столовая соль

Посыпьте почву вокруг посадок хрена несколькими крупными горстями соли. Это снизит кислотность земли, и культура постепенно погибнет. Метод не дает быстрых результатов, поэтому процедуру следует повторять несколько раз за сезон. Однако использовать соль на участках с другими культурами не рекомендуется, так как это может привести к их гибели.

Калийная соль

Срежьте зеленую массу хрена и подкопайте, чтобы обнажить корневища. Затем посыпьте порошок прямо на них для более быстрого уничтожения ненужных растений.

Крутой кипяток

Этот метод достаточно эффективен, но для надежности лучше повторять процедуру несколько раз с интервалом в 2-3 дня.