Подсыхание краев листьев у комнатной гортензии — распространенное явление. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, важно правильно оценить факторы, приведшие к изменению окраски или засыханию краев листьев гортензии.

Комнатную гортензию обычно выращивают как горшочное растение, не пересаживая ее в открытый грунт. Однако пересадка в другую емкость должна выполняться ежегодно. Последствия этой процедуры могут стать одной из причин подсыхания листьев по краям. Это может быть связано с акклиматизацией в новой среде или механическим повреждением, полученным во время работ. Также на самочувствие гортензии могут повлиять неподходящие размеры горшка или не соответствующий необходимым свойствам грунт.

Причинами засыхания краев листьев у гортензии, растущей в помещении, часто являются неподходящие климатические условия. К ним относятся следующие факторы:

* Слишком низкая влажность. Это можно исправить ежедневным опрыскиванием растений водой из пульверизатора.

* Изменение свойств и параметров почвы. Излишнее защелачивание можно устранить поливом слабым раствором лимонной кислоты, а недостаток питательных веществ — внесением подкормки.

* Недостаточный полив. Норму внесения влаги следует увеличить.

* Слишком яркий солнечный свет. В этом случае горшок с цветком нужно переместить в более затененное место.