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Полезные и удобные позы для сна 0 335

Дом и сад
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полезные и удобные позы для сна

Сон занимает треть нашей жизни. Некачественный сон может негативно сказаться на здоровье, настроении и памяти. Врач Марк Иванов делится рекомендациями по наиболее полезным позам для сна.

 

Считается, что наиболее здоровой позой для сна является положение на левом боку. В этом положении улучшается работа мозга и снижается риск развития болезни Альцгеймера, Паркинсона и других неврологических заболеваний, отмечает Иванов.

Сон на спине также имеет множество преимуществ. Эта поза помогает снять давление с плеч и челюсти, что делает её подходящей для людей с бурситом, артритом и болями в коленных суставах. Кроме того, она рекомендуется тем, у кого заложены носовые пазухи, так как способствует лучшему оттоку.

Наименее здоровой считается поза на животе. «Такое положение часто приводит к болям в спине и мышцах, так как основная масса тела сосредоточена в области живота», — поясняет Иванов.

Также он добавляет, что сон на животе может негативно сказаться на дыхании из-за сжатия легких.

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