Лавровый лист можно применять не только в кулинарии. Он помогает избавиться от неприятных запахов, успокоить нервы и снизить уровень тревоги.

Лавровый лист обладает множеством полезных свойств, когда он тлеет. Дым от лаврового листа имеет специфический аромат, который эффективно поглощает другие запахи. Например, если вы готовили рыбу, избавиться от рыбного запаха может быть непросто. Однако несколько подожженных листочков лавра помогут решить эту проблему.

Рекомендуется окуривать дом лавровым листом, когда кто-то из домочадцев болеет. Лавр эффективно борется с насекомыми, так как его запах не нравится комарам, мошкам и тараканам. При этом он безопасен для людей и домашних животных.

Дым от жженого лаврового листа способствует успокоению нервов и может помочь облегчить легкие мигрени и недомогания. Это средство помогает глубже дышать, облегчая приступы удушья и ускоряя поступление кислорода в организм.

Согласно мнению эзотериков, лавровый лист очищает дом от негативной энергии и нечисти. Жженые листья улучшают атмосферу в доме и способствуют налаживанию отношений в семье.

Чтобы поджечь лавровый лист, вам понадобятся зажигалка или свеча, сосуд для удержания тлеющего листа и щипчики или пинцет, чтобы избежать ожогов. Держите сухой лист пинцетом (или за стебель) и поднесите его к огню. Лист быстро вспыхивает и сгорает, оставляя за собой тлеющую массу, поэтому сосуд необходим, чтобы не уронить его на пол.