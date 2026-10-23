Правильный уход за золотыми изделиями поможет сохранить их блеск и предотвратить повреждения.

1. Избегайте использования зубной пасты для чистки золота, так как это может привести к его потускнению.

2. Снимайте золотые украшения перед стиркой, уборкой или принятием ванны, чтобы избежать образования пленки от мыла и химикатов.

3. Не погружайте золотые изделия в хлорсодержащие растворы, так как хлор может повредить или обесцветить металл, особенно в горячей воде.

4. Будьте осторожны при чистке украшений с жемчугом или другими драгоценными камнями, так как они требуют особого ухода.

5. После чистки высушите и отполируйте украшение мягкой тканью, чтобы избежать остатков ворса или ниток.

6. Храните украшения в сухом и темном месте, особенно если они украшены драгоценными камнями, так как некоторые из них могут тускнеть под воздействием солнечного света.