Кактусы относятся к группе суккулентов. Название происходит от латинских слов succus — «сок» и lentus — «длительный». Эти растения обитают в пустынях, где под воздействием сильного солнечного нагрева часто испытывают нехватку воды. Каждую возможность пополнить запасы влаги в периоды редких дождей кактусы используют на полную мощность.

Стебель суккулентных растений служит своеобразной «кладовой» для хранения воды. Восковой налет и утолщенная кожица замедляют процесс испарения. Кактусы являются единственным источником живительной влаги для многих обитателей пустынь, поэтому им приходится защищаться от тех, кто хочет утолить жажду.

Для этого и существуют острые шипы-колючки, которые образованы из тех же тканей, что и листья, и содержат сосуды с хлорофиллом. Колючки могут различаться по форме и цвету, но выполняют одну и ту же защитную функцию. Эта особенность пустынных растений используется людьми для создания живых изгородей. К тому же, многим путешественникам, заблудившимся в пустыне и оставшимся без воды, кактусы не раз спасали жизнь.