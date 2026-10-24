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Как правильно выбрать место для посадки лука 0 1070

Дом и сад
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лук

Лук — одна из самых популярных огородных культур, не требующая особого ухода, но способная принести хороший урожай. Важно тщательно подойти к выбору места для его посадки, чтобы не разочароваться в результате.

 

При выборе участка для посадки лука важно, чтобы он был хорошо освещён. Избегайте затенённых мест, рядом с которыми растут деревья.

Рельеф должен быть ровным, без впадин и холмов.

Оптимально, если почва будет супесчаной. Если же время созревания лука не критично, но вы хотите получить овощ с ярким вкусом, лучше выбрать суглинок.

Не рекомендуется выращивать лук на глинистой почве, так как это негативно скажется на качестве и количестве урожая.

Для лука желательно выбирать участок, где в прошлом сезоне росли тыквенные, паслёновые или бобовые культуры. Хорошими предшественниками также будут капуста или зелень.

На репчатый лук положительно влияют соседние морковь, помидоры, свёкла или петрушка. Однако не стоит сажать лук рядом с бобовыми.

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