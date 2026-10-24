После того как вы съели шоколад, не спешите выбрасывать фольгу — она может пригодиться в быту.

Некоторые хозяйки нашли множество способов, как фольга из-под шоколада может быть полезной в повседневной жизни.

Заточка ножниц

Хотя ножницы тупятся реже, чем кухонные ножи, их тоже нужно периодически точить. Сложите фольгу из-под шоколада несколько раз и нарежьте ее. Это поможет отлично заточить ножницы.

Хранение бутербродов

Чтобы бутерброды не засыхали, заверните их в фольгу и поместите в пищевой контейнер. Это также поможет сохранить свежесть пирожков, жареного мяса и других кулинарных изделий.

Запекание

Если вам нужно запечь куриные ножки или крылышки, фольга из-под шоколада может заменить обычную фольгу для запекания.

Рукоделие

Фольгу можно использовать для создания новогодних или других украшений для дома.

Очистка серебра

Нарежьте фольгу на мелкие кусочки, положите в емкость с серебром, добавьте соду и залейте горячей водой. Через несколько минут черный налет исчезнет.