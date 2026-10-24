Пыль — неизбежный спутник любого помещения, которая накапливается на различных поверхностях, включая листья комнатных растений. В этом случае пыль может представлять серьезную угрозу.

Скопление пыли создает препятствия для фотосинтеза, что может нарушить развитие растений и в крайних случаях привести к их гибели. Кроме того, пыль затрудняет воздухообмен, что также негативно сказывается на здоровье растений. В пыли могут находиться возбудители грибковых заболеваний.

Регулярное удаление пыли с растений является необходимостью. Если у растения прочные глянцевые листья, их можно опрыскать и аккуратно протереть тканью, чтобы уменьшить оседание пыли в будущем. Растения, которые хорошо реагируют на душ, можно обработать раствором, состоящим из чайной ложки соды на литр воды.

Растения с текстурированными листьями не переносят даже небольших капель воды. Для удаления загрязнений с опушенных листьев рекомендуется аккуратно очищать их вручную с помощью мягкого бархата, кисточки или специальных щеточек с деликатным натуральным ворсом.

Кактусы и другие колючие растения очищают от пыли с помощью кисточек и щеточек.