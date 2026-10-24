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Почему не стоит выливать отвар из картофеля: секреты его использования 0 1020

Дом и сад
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Картофель

После варки картофеля в мундирах отвар часто выливают, не подозревая о его полезных свойствах в домашнем быту.

 

Предлагаем ознакомиться с полезными свойствами картофельного отвара.

Для чистки серебра

Возьмите теплый отвар картофеля, поместите в него потемневшее серебро и оставьте на 20 минут. Затем промойте изделие чистой водой и отполируйте с помощью замшевого лоскутка. Также можно использовать картофельную воду для очистки изделий из нержавеющей стали.

Убираем накипь в чайнике

Наполните чайник картофельным отваром и доведите его до кипения. После этого снова вскипятите и тщательно промойте под струей воды.

Очищаем раковину

Закройте слив в кухонной раковине и налейте в нее картофельный отвар. Оставьте настояться на 10 минут, затем откройте слив. Налет и жировые отложения исчезнут!

Уход за линолеумом

Чтобы линолеум снова засиял, потрите его жесткой щеткой или тряпкой, смоченной в картофельном отваре, а затем протрите сухой салфеткой.

Уход за унитазом

Для удаления "каменного" налета в унитазе залейте его картофельным отваром, дайте постоять 10 минут и прочистите жесткой щеткой.

Подкормка растений

Картофельный отвар содержит много солей калия и фосфора, что делает его отличным бесплатным удобрением для домашних растений. Главное условие — отвар не должен быть соленым.

Уход за кожей

Картофельный отвар богат витаминами и микроэлементами, что полезно для кожи лица. Его можно использовать для приготовления питательных масок, тоников или для ванн.

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