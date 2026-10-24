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Выбор «соседей» для капусты, томатов и огурцов: интересные варианты 0 230

Дом и сад
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Помидоры

Каждый дачник стремится узнать, как правильно разместить растения в огороде для максимальной пользы.

 

В этой статье представлены варианты, которые помогут вам не только вырастить здоровые растения с хорошим урожаем, но и значительно сэкономить место на огороде.

Капуста и томаты

Если вы еще не пробовали это сочетание, стоит попробовать! Соседство с помидорами пойдет капусте на пользу — их запах отпугнет крестоцветную блошку и капустную моль.

Огурцы и укроп

Опытные огородники уверены, что огурцы будут давать больше плодов, если между ними посеять укроп. Кроме того, период плодоношения также увеличится.

Редис и шпинат

Эта «парочка» защитит шпинат от вредителей — они выберут листья редиса, оставляя шпинат неповрежденным. Также корнеплод редиса останется в безопасности.

Сельдерей и фасоль

Хотите, чтобы сельдерей стал более ароматным? Высаживайте его рядом с фасолью. В этом случае фасоль также даст больше стручков.

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Редакция BB.LV
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