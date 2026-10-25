Фиалка — одно из самых популярных комнатных растений, известное своей неприхотливостью в уходе.

Тем не менее, некоторые цветоводы опасаются заводить фиалки из-за их неоднозначной энергетики.

Согласно приметам, фиалку стоит завести в дом, если в семье часто происходят ссоры. Этот цветок также может быть полезен на рабочем месте.

Считается, что фиалка привлекает в дом удачу, достаток и спокойствие.

Кроме того, этот цветок может помочь создать атмосферу женственности в доме, если хозяйке ее не хватает.

Что касается негативных примет, то фиалка считается цветком-вампиром, который может лишать спящего человека жизненных сил.

Это поверье связано с тем, что фиалка в ночное время поглощает кислород и выделяет углекислый газ. Поэтому не рекомендуется ставить цветок в спальне, лучше разместить его на кухне.

Также существует мнение, что фиалка является цветком одиночества, который может изгонять мужчин из дома. Однако у некоторых народов этот цветок считается символом счастливой любви.