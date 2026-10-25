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Необычные способы использования апельсиновых корок в быту 0 555

Дом и сад
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Необычные способы использования апельсиновых корок в быту

Избавление от кожуры апельсина может быть не таким простым делом.

 

После того как человек очистит апельсин, он часто выбрасывает корки в мусорное ведро. Однако делать это не стоит.

Многие могут быть удивлены, но апельсин можно использовать практически без отходов. Кожура этого цитрусового фрукта имеет множество применений в быту.

Таким образом, выбрасывать апельсиновые корки не следует. Но как же их можно использовать?

Мытьё посуды

Кожура апельсинов эффективно удаляет загрязнения со стеклянной посуды и остатки чистящих средств.

Достаточно добавить этот пищевой отход в посудомоечную машину, и на бокалах и стаканах не останется никаких пятен. Посуда будет ярко блестеть.

Очистка сантехники

Корки цитрусовых содержат вещества, которые быстро справляются с известковым налётом.

Поэтому остатки апельсина стоит использовать в ванной комнате. Протрите краны и смесители апельсиновой кожурой, и результат вас приятно удивит.

Освежитель воздуха

Положите апельсиновые корки в кастрюлю. В эту же ёмкость добавьте немного корицы и гвоздики.

Залейте получившуюся смесь водой и добавьте немного уксуса (не более 2 ст. л.).

Варка этой апельсиновой массы создаст приятный аромат, который быстро распространится по всей квартире.

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