Сода нашла применение не только в кулинарии, но и в быту, садоводстве и косметологии.
Существует множество хитростей с содой, которые могут быть полезны любой хозяйке в повседневной жизни.
Мягкое мясо
Чтобы размягчить мясо, натрите его гидрокарбонатом натрия и уберите в холодильник на 2-3 часа перед приготовлением.
Освежение дыхания
Сок лимона в сочетании с щепоткой соды поможет освежить дыхание без использования жевательной резинки. Однако не стоит заменять зубную пасту этим средством, так как это может повредить эмали.
Уход за ногами
Теплая вода с содой, солью и несколькими каплями эфирного масла поможет расслабить ноги после тяжелого дня, размягчит кожу и избавит от мозолей, придавая приятный аромат.
Восстановление волос
Лаки и муссы могут накапливаться на волосах. Чтобы вернуть им свежесть, мягкость и блеск, смешайте шампунь с небольшим количеством соды.
Улучшение стирки
Добавление соды в стирку способствует более качественному удалению пятен и грязи, а также помогает избавиться от неприятных запахов.
Защита растений
Гидрокарбонат натрия эффективно борется с тлей, муравьями и гусеницами. Если добавить в раствор немного мыла, это значительно повысит его эффективность против вредителей.
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