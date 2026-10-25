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Хитрости с содой, которые пригодятся каждой хозяйке 0 4002

Дом и сад
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хитрости с содой, которые пригодятся каждой хозяйке

Сода нашла применение не только в кулинарии, но и в быту, садоводстве и косметологии.

 

Существует множество хитростей с содой, которые могут быть полезны любой хозяйке в повседневной жизни.

Мягкое мясо

Чтобы размягчить мясо, натрите его гидрокарбонатом натрия и уберите в холодильник на 2-3 часа перед приготовлением.

Освежение дыхания

Сок лимона в сочетании с щепоткой соды поможет освежить дыхание без использования жевательной резинки. Однако не стоит заменять зубную пасту этим средством, так как это может повредить эмали.

Уход за ногами

Теплая вода с содой, солью и несколькими каплями эфирного масла поможет расслабить ноги после тяжелого дня, размягчит кожу и избавит от мозолей, придавая приятный аромат.

Восстановление волос

Лаки и муссы могут накапливаться на волосах. Чтобы вернуть им свежесть, мягкость и блеск, смешайте шампунь с небольшим количеством соды.

Улучшение стирки

Добавление соды в стирку способствует более качественному удалению пятен и грязи, а также помогает избавиться от неприятных запахов.

Защита растений

Гидрокарбонат натрия эффективно борется с тлей, муравьями и гусеницами. Если добавить в раствор немного мыла, это значительно повысит его эффективность против вредителей.

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