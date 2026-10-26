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Как правильно хранить капусту в холодильнике 0 432

Дом и сад
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить капусту в холодильнике

Чтобы предотвратить потемнение белокочанной капусты, важно правильно ее хранить. Узнайте, как сохранить капусту в домашних условиях.

 

При разрезании капусты она начинает темнеть. Чтобы избежать этого, необходимо снять верхний лист и укутать им срез, а затем обернуть капусту пищевой пленкой в 2-3 слоя. Также можно использовать полиэтиленовые пакеты, но важно максимально выжать из них воздух, создавая эффект вакуума.

Хранить капусту в холодильнике следует в зоне свежести, которая находится между морозильной камерой и основной частью холодильника. В этой зоне создаются оптимальные температура и влажность для хранения овощей. В таких условиях кочаны капусты смогут оставаться свежими на протяжении длительного времени.

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