Чтобы предотвратить потемнение белокочанной капусты, важно правильно ее хранить. Узнайте, как сохранить капусту в домашних условиях.

При разрезании капусты она начинает темнеть. Чтобы избежать этого, необходимо снять верхний лист и укутать им срез, а затем обернуть капусту пищевой пленкой в 2-3 слоя. Также можно использовать полиэтиленовые пакеты, но важно максимально выжать из них воздух, создавая эффект вакуума.

Хранить капусту в холодильнике следует в зоне свежести, которая находится между морозильной камерой и основной частью холодильника. В этой зоне создаются оптимальные температура и влажность для хранения овощей. В таких условиях кочаны капусты смогут оставаться свежими на протяжении длительного времени.