Выращивание экзотических растений из косточек — увлекательное занятие. Узнайте, как в домашних условиях вырастить личи, маракуйю или манго.

Личи

Личи, также известное как китайская слива, — это симпатичное невысокое растение, которое прекрасно подходит для выращивания в горшке. Если у вас есть ягодки личи, смело начинайте процесс.

Все довольно просто! Извлеките косточку из мякоти и посадите в землю. Важно сделать это сразу, так как всхожесть может снизиться уже через несколько дней. Заглубите косточки на пару сантиметров, создайте тепличку и ждите. Прорастание может произойти быстро, но иногда косточка может находиться в земле и больше месяца.

Когда на растении появятся несколько настоящих листочков, пересадите его в просторный горшок, чтобы корневой системе было комфортно. Следите за размерами горшка и заменяйте его на больший по мере необходимости.

Маракуйя

Маракуйя — это большая, пышно цветущая лиана, известная также как страстоцвет.

Очистите косточку спелого плода от мякоти, но не спешите с посадкой. Используйте наждачную бумагу, чтобы аккуратно обработать твердую оболочку косточки. Поместите полученный посадочный материал в емкость с влажным речным песком, присыпьте тонким слоем и накройте полиэтиленом или стеклом. Прорастание может занять около месяца.

Когда сеянцы немного подрастут, пересадите их в просторный горшок. Учтите, что лиана может быстро вырасти на несколько метров в длину и ей потребуется опора для усиков.

Манго

Манго — это крупное раскидистое деревце. Для начала вам понадобится спелый фрукт, мякоть которого легко отделяется от косточки и кожуры.

Очистите косточку от мякоти и аккуратно откройте ее ножом. Внутри находится семя, которое нужно прорастить во влажном сфагнуме, опилках или на марле. Как только появится корешок, можно высаживать растение в землю. Лучше сразу выбрать глубокий и просторный горшок, так как корни у манго мощные, а пересадок оно не любит.

Сажайте семечко корнем вниз, оставив примерно треть снаружи. Над горшком создайте тепличку. Манго следует выращивать в светлом и теплом месте, обеспечивая высокую влажность воздуха.