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Можно ли обрезать декабриста? 0 199

Дом и сад
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли обрезать декабриста?

Обрезка декабриста не только возможна, но и необходима для его красивого внешнего вида. Этот процесс следует проводить после цветения, обычно в начале весны, когда растение активно растет. Лето также является хорошим периодом для обрезки.

 

После обрезки старых побегов декабрист начинает цвести более обильно. Бутончики образуются исключительно на новых молодых побегах, которые более крепкие и способны выпустить множество цветов.

Обрезка помогает сформировать красивый и ровный кустик. Со временем стебли растения начинают ветвиться, и оно может выглядеть неаккуратно. Придание желаемой формы растению зависит от вашей фантазии и вкуса.

Кроме того, обрезка способствует более долгой жизни растения. Некоторые виды декабриста могут цвести более двадцати лет, но для этого требуется правильный уход и своевременное ощипывание.

В процессе роста нижние веточки могут удлиняться и обвисать. Если вы не хотите их обрезать, рекомендуется подвесить растение в кашпо, чтобы длинные веточки могли свисать вниз и чувствовать себя комфортно.

Декабрист обычно цветет дважды за сезон. Чтобы не нарушить возможное появление цветов, лучше дождаться конца весны для обрезки. В это время растение уже не зацветет и будет готово к обрезанию. После окончания цветения рекомендуется подождать 30 дней, прежде чем начинать обрезку или ощипывание.

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