При обустройстве жилища важно учитывать не только моду и финансовые возможности, но и характер его обитателей.

Правильное оформление интерьера может приносить радость, уют и покой!

Не стоит строго следовать правилам оформления интерьера для каждого типа темперамента, так как ярко выраженные типы встречаются редко — чаще они смешанные.

Если в какой-то комнате вы ощущаете дискомфорт, цвета раздражают, а окружающие вещи не дают расслабиться, возможно, стиль, выбранный другим членом семьи, вам не подходит.

Интересно

Понятие «темперамент» и четыре его вида ввел Гиппократ. Он считал, что доминирование одного из «жизненных соков» определяет характер: лимфа превращает человека в спокойного флегматика, желтая желчь — в истеричного холерика, красная кровь — в веселого сангвиника, а черная желчь — в задумчивого меланхолика.

Флегматик

Эти невозмутимые люди не любят перемен и предпочитают консервативный стиль. Для оформления интерьера они выбирают английский стиль — элегантный и аристократичный, без лишней мишуры.

Цвета. Флегматикам подойдут спокойные тона: бежевые, коричневые, серые. Нежно-синий, васильковый и тепло-сиреневый помогут им чувствовать себя уверенно.

Детали. В модном интерьере флегматики будут чувствовать себя некомфортно — они ценят антиквариат и уделяют внимание старинным вещам. Любят текстиль и ковры, а также нуждаются в порядке, поэтому в их жилище много шкафчиков для хранения.

Холерик

Импульсивные и непредсказуемые, холерики не терпят рутины и однообразия. Поэтому они предпочитают органичное смешение стилей, эклектику и фьюжн.

Цвета. Холерики тяготеют к ярким оттенкам, но дома ими лучше не злоупотреблять (особенно красным). Подходящие цвета — холодные и успокаивающие синие и зеленые тона.

Детали. Оригинальная мебель, светильники и абстрактные картины.

Сангвиник

Жизнерадостные и обаятельные сангвиники не любят изолированных помещений. Они часто превращают свои жилища в квартиры-студии. Для них важны яркие краски, свежий воздух и много света, поэтому в отделке активно используются стекло, металл и зеркала.

Цвета. Сангвиникам нравятся насыщенные красные, желтые и зеленые цвета, а также теплые спокойные оттенки: терракотовый и кремовый.

Детали. Минимум функциональной и современной мебели, без лишних украшений. Сангвиник может использовать восточный ковер или повесить африканскую маску, но все это должно быть сделано со вкусом.

Меланхолик

Люди этого типа очень чувствительные, поэтому для них в интерьере важен комфорт. Дом для меланхолика — это крепость, где он укрывается от внешнего мира. Они предпочитают зонировать помещения и выбирают простые и спокойные стили, такие как уютное кантри, экологичный скандинавский стиль или модерн с плавными линиями.

Цвета. Мягкие и нераздражающие: коричневый, бежевый, нежно-розовый, голубой или синий.

Детали. Меланхолики, как и флегматики, могут хранить старые фотографии, засушенные цветы и старинную посуду, но у них обычно царит легкий беспорядок.

Удачного вам подбора интерьера!