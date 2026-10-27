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Как приготовить удобрение из картонной коробки 0 118

Дом и сад
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить удобрение из картонной коробки

Не спешите выбрасывать картонные коробки после покупок — они могут стать отличным удобрением.

 

По мнению опытных дачников, картон может стать отличным удобрением для растений, выращиваемых на огороде.

Первым шагом в приготовлении этой полезной подкормки является разрезание коробки на небольшие кусочки.

Если в процессе вы наткнулись на скобы, скотч или другие ненужные элементы, их следует удалить.

Поместите подготовленный картон в заранее выкопанную яму, глубина которой должна быть примерно равна штыку лопаты.

Засыпьте картон землей и оставьте его на некоторое время.

Спустя 1-1,5 месяца раскопайте яму — за это время картон должен превратиться в кашеобразную массу.

Получившуюся субстанцию рекомендуется добавлять в бороздки при высадке овощей. Перепревшая бумага не только обогатит почву полезными элементами, но и будет выделять тепло.

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