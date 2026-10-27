Кусты смородины и крыжовника могут плодоносить до 40 лет. После этого их урожайность снижается, и оставлять такие растения на участке становится нецелесообразно.

Однако удалить разросшийся куст с сильной корневой системой может быть непросто.

Корни кустов могут уходить в землю на несколько метров, и возникает вопрос: как избавиться от поросли и корней, которые портят внешний вид участка.

Чтобы удалить старый куст, начните с его обкапывания. Сделайте траншею вокруг растения глубиной 40-50 см, отступив от куста на 50-60 см.

Затем с помощью лома или трубы, использованной в качестве рычага, приподнимите куст на поверхность.

Следующий этап — работа с корнями. Подрубите корешки растения, но не стремитесь извлечь их все. Со временем оставшиеся корни перегниют и станут полезным органическим удобрением.