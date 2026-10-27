Приствольный круг часто заполняется сорняками, которые не приносят пользы.

Опытные садоводы считают, что более рационально выращивать овощи и зелень под деревьями. Это особенно актуально на небольших участках.

Так можно увеличить урожай и не дать шанса сорнякам, которые, кроме того, разбрасывают свои семена по участку. Часть из них может оказаться на грядках.

Что можно посадить рядом с деревьями?

Для этого отлично подходят культуры с поверхностной корневой системой, которые не требуют прямых солнечных лучей.

Опытные садоводы рекомендуют сажать под деревьями чеснок, лук, редис, кабачки, тыкву, брокколи, кольраби, шпинат, листовые салаты, руколу, мангольд, укроп и щавель.

Агрономы советуют избегать посадки рядом с деревьями растений с крупными корнями и теми, которые требуют глубокой перекопки почвы. Не рекомендуется сажать корнеплоды, которые долго зреют.