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Овощи и зелень для посадки под деревьями: советы для садоводов 0 104

Дом и сад
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зелень

Приствольный круг часто заполняется сорняками, которые не приносят пользы.

 

Опытные садоводы считают, что более рационально выращивать овощи и зелень под деревьями. Это особенно актуально на небольших участках.

Так можно увеличить урожай и не дать шанса сорнякам, которые, кроме того, разбрасывают свои семена по участку. Часть из них может оказаться на грядках.
Что можно посадить рядом с деревьями?

Для этого отлично подходят культуры с поверхностной корневой системой, которые не требуют прямых солнечных лучей.

Опытные садоводы рекомендуют сажать под деревьями чеснок, лук, редис, кабачки, тыкву, брокколи, кольраби, шпинат, листовые салаты, руколу, мангольд, укроп и щавель.

Агрономы советуют избегать посадки рядом с деревьями растений с крупными корнями и теми, которые требуют глубокой перекопки почвы. Не рекомендуется сажать корнеплоды, которые долго зреют.

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