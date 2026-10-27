Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять советов по утеплению дома 1 157

Дом и сад
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Траты на дом

Зима приближается! Это время года, когда многие начинают бороться с холодом, так как даже отопление может оказаться недостаточным.

 

Поэтому стоит задуматься о том, как утеплить дом.

Вот пять лучших советов, которые помогут вам справиться с зимними холодами и сохранить ваш дом теплым и уютным.

Совет № 1: Используйте ковры

Перед тем как устроиться на диване с теплым пледом, не забудьте обратить внимание на пол. Достаньте или приобретите ковры и коврики, если их нет, и застелите ими как можно большую часть пола.

Ковры и коврики служат изоляцией, задерживая холодный воздух и сохраняя тепло в вашем доме. Это также поможет вам не замерзнуть, если вы забудете надеть носки.

Совет № 2: Зажгите свечи

Свечи не только добавляют уют в интерьер, но и согревают. Они бывают разных форм, размеров и цветов, так что используйте их по всему дому и наслаждайтесь их ароматом и теплом.

Можно также вставить свечи в старые подсвечники, которые, возможно, хранятся у вас на чердаке.

Совет № 3: Используйте обогреватели

Обогреватели — это отличный способ согреться в зимнюю стужу. Подключите их в разных помещениях, чтобы в доме всегда было тепло и уютно.

Если у вас их нет, стоит подумать о покупке, так как спрос на них может возрасти в холодное время года.

Совет № 4: Оформление окон

Занавески — это не только элемент декора, но и функциональная деталь. Плотные шторы, особенно темных оттенков, могут служить изоляцией, предотвращая проникновение холодного воздуха.

Выбирайте двойные шторы: темные портьеры из шерсти, бархата или флиса хорошо удерживают тепло, а более тонкий слой из хлопка пропускает солнечный свет в течение дня.

Совет № 5: Заделайте трещины

Это должно быть в вашем списке дел перед зимой.

Трещины в стенах или щели в окнах могут значительно снижать температуру в помещении. Поручите кому-нибудь заделать трещины, чтобы холод не проникал в дом.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зелень
Изображение к статье: Как оформить интерьер дома в зависимости от темперамента: 4 полезных совета
Изображение к статье: Папы каких знаков зодиака с удовольствием проводят время с детьми
Изображение к статье: Яблоня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире
Изображение к статье: танкер
В мире
Изображение к статье: салон авто с автопилотом
Техно
Изображение к статье: опора моста
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео