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Почему осенью стоит закопать гвозди под яблоней: полезный совет 0 1009

Дом и сад
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яблоня

Уход за яблоней, как и за любым плодовым деревом, требует внимания.

 

Опытные садоводы подчеркивают, что уход за яблоней включает не только полив и подкормку, но и некоторые хитрости, которые могут улучшить качество и количество урожая.

Как отмечают дачники с большим опытом, яблони нуждаются в железе.

При нехватке этого элемента рост дерева замедляется, плоды становятся мелкими и редкими, а само дерево может начать болеть.

Поэтому рекомендуется закопать под деревом несколько гвоздей. Они могут быть как старыми и ржавыми, так и новыми, только что купленными.

Таким образом, в почву будут поступать важные микроэлементы.

Это обогащает землю железом, что положительно сказывается на росте и развитии яблони.

Если провести эту процедуру осенью, то на следующий год плодовое дерево сможет дать максимальный урожай сочных и спелых фруктов.

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