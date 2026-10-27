Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зачем осенью красить деревья в саду и последствия, если этого не сделать 0 108

Дом и сад
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем осенью красить деревья в саду и последствия, если этого не сделать

Покраска деревьев — важная процедура, которая защищает молодые растения от мороза и солнечных ожогов.

 

В феврале уже начинает светить яркое солнце, хотя ночные температуры все еще могут быть очень низкими.

Из-за перепадов температур кора, нагреваясь днем, может треснуть, что приведет к серьезным повреждениям ствола и, в конечном итоге, к гибели дерева.

Когда проводить беление

Ранее деревья белили к «майским» праздникам или Пасхе, однако такая процедура часто носила лишь декоративный характер. Внешний вид сада становится более привлекательным, но реальной пользы от покраски в это время нет.

Рекомендуется красить деревья осенью, в период листопада или сразу после него.

Важно, чтобы погода была сухой и оставалась таковой в течение нескольких дней. Только в этом случае краска сможет надежно высохнуть и закрепиться на стволе.

Альтернатива покраске

Некоторые садоводы предпочитают обматывать стволы спанбондом или тканями вместо покраски.

Хотя такие материалы могут защищать кору от нагрева и солнечных ожогов, со временем они могут намокать и примерзать к коре. Это может привести к повреждениям, поэтому польза от спанбонда является условной.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зелень
Изображение к статье: Как оформить интерьер дома в зависимости от темперамента: 4 полезных совета
Изображение к статье: Папы каких знаков зодиака с удовольствием проводят время с детьми
Изображение к статье: Яблоня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире
Изображение к статье: танкер
В мире
Изображение к статье: салон авто с автопилотом
Техно
Изображение к статье: опора моста
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Здание академии наук Латвии
Политика
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео