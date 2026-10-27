Покраска деревьев — важная процедура, которая защищает молодые растения от мороза и солнечных ожогов.
В феврале уже начинает светить яркое солнце, хотя ночные температуры все еще могут быть очень низкими.
Из-за перепадов температур кора, нагреваясь днем, может треснуть, что приведет к серьезным повреждениям ствола и, в конечном итоге, к гибели дерева.
Когда проводить беление
Ранее деревья белили к «майским» праздникам или Пасхе, однако такая процедура часто носила лишь декоративный характер. Внешний вид сада становится более привлекательным, но реальной пользы от покраски в это время нет.
Рекомендуется красить деревья осенью, в период листопада или сразу после него.
Важно, чтобы погода была сухой и оставалась таковой в течение нескольких дней. Только в этом случае краска сможет надежно высохнуть и закрепиться на стволе.
Альтернатива покраске
Некоторые садоводы предпочитают обматывать стволы спанбондом или тканями вместо покраски.
Хотя такие материалы могут защищать кору от нагрева и солнечных ожогов, со временем они могут намокать и примерзать к коре. Это может привести к повреждениям, поэтому польза от спанбонда является условной.
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