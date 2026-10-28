Некоторые предпочитают использовать бытовую химию, в то время как другие выбирают недорогие и безопасные народные методы.

Сегодня мы подробнее рассмотрим последний вариант.

Для эффективной чистки кранов вам понадобятся зубная паста (лучше отбеливающая) и сода. Смешайте их в равных пропорциях.

С помощью старой зубной щетки нанесите полученное средство на загрязненные краны. Особое внимание уделите стыкам.

Вы увидите, как кран начинает преображаться на глазах. Даже старые и запущенные загрязнения легко удалятся.

В конце просто смойте остатки средства водой и протрите кран сухой и чистой тряпкой.

Опытные хозяйки утверждают, что этот метод подходит не только для кранов, но и для очистки грязных швов между плиткой.