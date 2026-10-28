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Как очистить кран до блеска: полезная хитрость 0 164

Дом и сад
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как очистить кран до блеска: полезная хитрость

Существует множество способов чистки сантехники.

 

Некоторые предпочитают использовать бытовую химию, в то время как другие выбирают недорогие и безопасные народные методы.

Сегодня мы подробнее рассмотрим последний вариант.

Для эффективной чистки кранов вам понадобятся зубная паста (лучше отбеливающая) и сода. Смешайте их в равных пропорциях.

С помощью старой зубной щетки нанесите полученное средство на загрязненные краны. Особое внимание уделите стыкам.

Вы увидите, как кран начинает преображаться на глазах. Даже старые и запущенные загрязнения легко удалятся.

В конце просто смойте остатки средства водой и протрите кран сухой и чистой тряпкой.

Опытные хозяйки утверждают, что этот метод подходит не только для кранов, но и для очистки грязных швов между плиткой.

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