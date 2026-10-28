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Как продлить жизнь свежесрезанных цветов: полезные советы 0 154

Дом и сад
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как продлить жизнь свежесрезанных цветов: полезные советы

Цветы создают праздничное настроение, и многие хотят, чтобы букет радовал глаз как можно дольше.

 

Существует несколько проверенных способов, которые помогают продлить свежесть и аромат цветов.

Газировка

Вместо использования аспирина или уксуса можно попробовать газировку. Лучше всего смешать ее с лимонной кислотой или соком лимона, либо выбрать газировку с добавлением цитрусовых.

Хозяйки, которые применяли этот метод, утверждают, что газировка может сохранить букет свежим до двух недель.

Медные монетки

Добавление нескольких медных монеток в вазу может продлить свежесть цветов на 30-40 %. Медь действует как окислитель и замедляет размножение вредных микроорганизмов.

Совет для тюльпанов

Каждое утро рекомендуется укорачивать стебли тюльпанов на 1 см и помещать их в ледяную воду. Эти простые действия помогут тюльпанам дольше оставаться свежими в вазе.

Совет для гортензий

Гортензии хорошо поглощают воду. Чтобы замедлить их увядание, можно быстро окунуть их в холодную воду и вернуть в вазу, или просто опрыскать их.

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