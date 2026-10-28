Цветы создают праздничное настроение, и многие хотят, чтобы букет радовал глаз как можно дольше.
Существует несколько проверенных способов, которые помогают продлить свежесть и аромат цветов.
Газировка
Вместо использования аспирина или уксуса можно попробовать газировку. Лучше всего смешать ее с лимонной кислотой или соком лимона, либо выбрать газировку с добавлением цитрусовых.
Хозяйки, которые применяли этот метод, утверждают, что газировка может сохранить букет свежим до двух недель.
Медные монетки
Добавление нескольких медных монеток в вазу может продлить свежесть цветов на 30-40 %. Медь действует как окислитель и замедляет размножение вредных микроорганизмов.
Совет для тюльпанов
Каждое утро рекомендуется укорачивать стебли тюльпанов на 1 см и помещать их в ледяную воду. Эти простые действия помогут тюльпанам дольше оставаться свежими в вазе.
Совет для гортензий
Гортензии хорошо поглощают воду. Чтобы замедлить их увядание, можно быстро окунуть их в холодную воду и вернуть в вазу, или просто опрыскать их.
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