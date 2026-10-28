Современные дачники могут заниматься земледелием круглый год, создавая огород на подоконнике.

В квартире достаточно тепла для выращивания свежей зелени, а если не хватает света, можно использовать фитосветильник.

Рассмотрим, какие культуры дают лучшие урожаи на подоконниках.

Кресс-салат

Быстро всходит и отлично переносит низкие температуры, при этом содержит множество витаминов и минералов. Это растение не нуждается в дополнительной подсветке.



Салат латук

Этот вид зелени улучшает пищеварение и необходим для нормального обмена веществ. Он полезен для нервной системы, помогает при бессоннице и высоком кровяном давлении. Хорошо растет в смеси перегноя, дерновой земли и песка (2:2:1). Требует полива каждые 1-2 дня и защиты от яркого солнца.

Шпинат

Лучше всего растет на южной и западной стороне, что делает зелень более полезной. Нуждается в своевременном поливе, поддержании температуры воздуха в пределах 15-19 градусов и подкормке.

Рукола

Содержит витамины группы В, каротиноиды, аскорбиновую кислоту, железо, йод, цинк и другие полезные вещества. Зимой урожай можно собирать на южном подоконнике. Она любит умеренно влажную почву и опрыскивание из пульверизатора.

Петрушка

Предпочитает свет, и без дополнительного освещения зимой вырастить нормальный урожай будет сложно. Однако петрушка хорошо переносит холод и не требовательна к поливу.