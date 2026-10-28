Не все растения можно высаживать рядом друг с другом, так как некоторые могут негативно влиять на соседние посадки и снижать урожай.
Поэтому опытные садоводы всегда советуют новичкам внимательно подойти к выбору растений для высадки на своем участке.
Яблоня
Это одно из самых популярных плодовых деревьев, которое не будет давать качественный урожай, если высажено рядом с рябиной, вишней, черешней или персиком.
Также не стоит сажать рядом хвойные деревья или калину.
Некоторые овощные культуры тоже не подходят для соседства с яблоней. Например, томаты будут угнетаться рядом с этим деревом.
Слива
Это растение также достаточно капризное. Не рекомендуется высаживать рядом малину, груши, яблони или кусты черной смородины, так как они будут конкурировать за питательные вещества. Кроме того, у этих культур схожие вредители, и если одно из растений будет атаковано, остальные тоже пострадают.
Облепиха
Это растение предпочитает одиночное произрастание и не любит соседства с другими культурами.
Смородина черная
Черемуха и крыжовник не смогут расти рядом, так как у них одинаковые болезни и вредители.
Можжевельник
Его следует сажать подальше от деревьев с пышной кроной и барбариса.
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