Не все растения можно высаживать рядом друг с другом, так как некоторые могут негативно влиять на соседние посадки и снижать урожай.

Поэтому опытные садоводы всегда советуют новичкам внимательно подойти к выбору растений для высадки на своем участке.

Яблоня

Это одно из самых популярных плодовых деревьев, которое не будет давать качественный урожай, если высажено рядом с рябиной, вишней, черешней или персиком.

Также не стоит сажать рядом хвойные деревья или калину.

Некоторые овощные культуры тоже не подходят для соседства с яблоней. Например, томаты будут угнетаться рядом с этим деревом.

Слива

Это растение также достаточно капризное. Не рекомендуется высаживать рядом малину, груши, яблони или кусты черной смородины, так как они будут конкурировать за питательные вещества. Кроме того, у этих культур схожие вредители, и если одно из растений будет атаковано, остальные тоже пострадают.

Облепиха

Это растение предпочитает одиночное произрастание и не любит соседства с другими культурами.

Смородина черная

Черемуха и крыжовник не смогут расти рядом, так как у них одинаковые болезни и вредители.

Можжевельник

Его следует сажать подальше от деревьев с пышной кроной и барбариса.