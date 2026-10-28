Не рекомендуется долго выращивать одну и ту же культуру на одном участке, так как это может снизить урожайность.

Важно правильно выбрать участок, на котором ранее росли полезные растения-предшественники.

Даже при пересадке и обновлении клубники следует учитывать, какие культуры росли на этих грядках до нее.

Некоторые растения могут положительно влиять на качество и количество урожая, восстанавливая почву и насыщая ее полезными веществами.

Наилучшие результаты можно получить, высаживая клубнику после сидератов, таких как рапс, горчица, фацелия или люпин.

Кустики хорошо растут после лука, чеснока, гороха и бобов. Также подходящими предшественниками являются репа, морковь и свекла. Из цветов сладкая ягода будет отлично расти на участках, где до этого росли ноготки или бархатцы.

Кроме того, на урожайность клубники могут влиять не только предшественники, но и соседи. Например, лук и чеснок защищают культуру от серой гнили, а настурция — от тли.

Не помешает высадить рядом грядки со свеклой, редисом или редькой, так как они очищают почву.