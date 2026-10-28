Для того чтобы вишня каждый год радовала обильным урожаем, необходимо в конце дачного сезона заботиться о дереве.

Опытные садоводы рекомендуют выполнить пять простых действий, которые положительно повлияют на здоровье вишни.

Первое правило

Сначала следует убрать опавшую листву, в которой могут скрываться вредители. Затем почву под кроной нужно перекопать на глубину до 15 см, при этом важно удалить сорняки и поросль.

Второе правило

Также необходимо внести удобрения. После сбора урожая дерево нуждается в фосфорно-калийных подкормках. Рекомендуется использовать до 50 граммов суперфосфата и 20-30 граммов сульфата калия на 1 кв. м.

Третье правило

Осенью следует провести обрезку, убрав все старые, сломанные и слабые ветви, а также те, которые поражены болезнями и вредителями. Не рекомендуется вырезать более трети объема кроны за одну обрезку, так как это может травмировать дерево.

Четвертое правило

Важно провести обработки от болезней и вредных насекомых, которые могут навредить растению. Опытные дачники советуют использовать растворы из мочевины (7%), медного купороса или бордосской смеси (3%).

Пятое правило

Молодые саженцы перед наступлением заморозков нужно утеплить. Делать это следует не слишком рано, а когда среднесуточная температура достигнет -5 -8 градусов.