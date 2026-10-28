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Почему туя может желтеть? Узнайте, как помочь этому прекрасному дереву 0 163

Дом и сад
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему туя может желтеть? Узнайте, как помочь этому прекрасному дереву

Туя — это замечательное зеленое растение, которое прекрасно дополнит любой загородный участок.

 

Иногда туя неожиданно начинает желтеть. В таких случаях важно выяснить причины этого явления.

Причины пожелтения туи

Растение может менять цвет из-за низких температур. С приходом весны его привычный зеленый оттенок обычно восстанавливается.

Также изменение окраски может происходить из-за чрезмерного увлажнения почвы или воздействия прямых солнечных лучей. В таких ситуациях стоит более внимательно относиться к условиям выращивания.

Не забывайте, что деревья и кустарники тоже стареют. Нижние ветки могут отмирать, поэтому их важно своевременно удалять, чтобы не портить внешний вид растения.

Интенсивное освещение также может быть причиной проблемы. Ранней весной солнечные лучи, отражаясь от снега, могут обжигать ветки. В таких случаях стоит подумать о дополнительном укрытии на этот период.

Кроме того, болезни, поражающие тую, могут привести к пожелтению. Например, растение часто страдает от грибковых инфекций. Поэтому пораженные участки желательно обрезать и обрабатывать препаратами на основе меди или «Фундазолом». Если от растения исходит неприятный запах, это может указывать на поражение корневой системы, и в таком случае спасти тую не удастся.

Также не забывайте о вредителях. Регулярно осматривайте растения и проводите профилактические обработки.

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