С детства известно, что зубную щетку нельзя использовать слишком долго. Рекомендуется менять ее каждые несколько месяцев.

Старая зубная щетка может стать рассадником микробов.

Это особенно важно для тех, кто перенес грипп, коронавирус или простуду.

Остатки налета, образующиеся при болезни на языке, могут долго оставаться на щетке, и дезинфекция не всегда помогает.

Стоматолог Владимир Лосев рассказал, что щетку следует менять каждые 2-3 месяца.

Если этого не делать, микробы, скапливающиеся на щетинках, могут вызывать воспаления. Например, человек может часто жаловаться на боль в горле, даже если ведет здоровый образ жизни.

Кроме того, Лосев отметил, что после удаления зуба, лечения или имплантации зубную щетку нужно мыть более тщательно.