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Зачем добавлять клюкву в квашеную капусту: полезные советы 0 171

Дом и сад
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем добавлять клюкву в квашеную капусту: полезные советы

Квашеная капуста — вкусная и полезная зимняя закуска, которую можно использовать в кулинарии или как самостоятельное блюдо.

Многие хозяйки добавляют клюкву при приготовлении этой полезной зимней заготовки.

Эта ягода придаёт знакомому вкусу более интересные и свежие нотки.

Кроме того, содержание витамина С в закуске значительно увеличивается. Клюква — очень полезная ягода, способствующая улучшению пищеварения, а также нормализации работы нервной и эндокринной систем.

Но это не все её преимущества. Она также отлично выполняет роль консерванта.

Важно не добавлять слишком много этого ингредиента. Опытные хозяйки рекомендуют использовать 100 граммов клюквы на три килограмма капусты.

Если свежую ягоду трудно достать, не стоит отчаиваться. Для квашеной капусты подойдёт даже замороженная клюква.

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