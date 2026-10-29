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Где произрастает «морской орех»? 0 64

Дом и сад
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где произрастает «морской орех»?

На эндемичной пальме.

 

С древних времен люди находили на берегах Индийского океана выброшенные морскими течениями гигантские орехи, по форме напоминающие разрезанное пополам сердце с узкой перетяжкой. Поскольку никто не знал, где они растут и откуда появляются, этим необычным плодам долгое время приписывали фантастическое происхождение и магическую силу.

Попав в XVI веке в Европу, «морской орех» сразу же стал цениться необычайно — монархи и принцы, стремясь заполучить их в качестве талисманов и оберегов, платили за них огромные суммы. За одно такое «сердце», достигающее иногда 50 см в диаметре, можно было получить целый корабль, груженный товарами.

Лишь в 1742 году ситуация с загадочным орехом была прояснена французскими исследователями. Изучая Сейшельский архипелаг, они обнаружили на одном из островов пальму, дающую эти удивительные плоды. Сейшельская пальма (Lodoicea maldivica) — единственный вид рода лодоицея семейства пальм — имеет ствол высотой до 30 м и диаметром около 30 см, на вершине которого расположено до 30 крупных веерных листьев.

Это медленно растущее дерево образует мужские и женские соцветия длиной 1–2 м, цветение которых продолжается 8–10 лет. Внутри крупного плода, созревающего от 7 до 10 лет и достигающего по весу до 16 кг, находится самое крупное семя в растительном мире, формирующееся около полутора лет.

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