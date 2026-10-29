Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как использовать старый хрусталь: 6 популярных идей 1 899

Дом и сад
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как использовать старый хрусталь: 6 популярных идей

Хрусталь всегда занимал особое место в доме и может быть использован с пользой.

 

Многие люди хранят старый хрусталь, не используя его по назначению. Давайте рассмотрим, как можно применить старый хрусталь с пользой.

Подсвечник из бокала

Выбрасывать старый хрусталь не стоит. Вместо этого можно создать необычный подсвечник. Достаточно добавить элементы декора и установить свечку. Украшение бортиков стакана также возможно. Вариантов много, главное — проявлять фантазию и не бояться экспериментировать.

Роспись посуды

Этот вариант подойдет для творческих людей. Можно взять старый хрусталь и специальные краски, чтобы разукрасить стенки. Важно выбирать качественную посуду с высоким уровнем прозрачности. Можно создавать простые изображения в виде линий или необычные элементы декора, нанося краску на внешнюю сторону стаканов.

Украшение дачного участка

Старый хрусталь можно использовать для украшения дачного участка. Из старой посуды можно создать интересные композиции. Идеи можно найти в интернете, введя запрос: «инсталляции для дачного участка из хрустальной посуды».

Абажур для настольной лампы

Если у вас есть небольшая настольная лампа, можно сделать оригинальный абажур. Лучше использовать салатницы или подобную посуду. Абажур можно разукрасить в любой цвет, создавая стильный элемент.

Люстра из хрустальной посуды

Этот способ подойдет тем, кто любит создавать необычные предметы своими руками. Можно сделать конструкцию и закрепить на ней стаканы, салатницы и другую посуду. Достаточно взять патрон с лампочкой и дополнить конструкцию необходимыми деталями. Однако стоит учитывать, что такая люстра будет собирать пыль и загрязнения.

Украшения для елки на Новый год

Из хрустальных бокалов можно сделать игрушки или колокольчики. В основании нужно проделать отверстие, предварительно налив немного воды, чтобы стакан не разбился. Затем хрустальную посуду можно разукрасить и повесить дождик. Для создания колокольчика в середину вставляется обычный стержень. В итоге получаются необычные украшения для елки, которые удивят гостей.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
2
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое дерево посадить у дома для привлечения денег
Изображение к статье: Где произрастает «морской орех»?
Изображение к статье: Как высушить телефон, если он упал в воду: эффективные методы
Изображение к статье: Знаки зодиака и их отношение к детям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новые писатели
В мире
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер
В мире
1
Изображение к статье: Почему птичий мозг работает экономнее, чем звериный
В мире животных
Изображение к статье: Силиня
Политика
2
Изображение к статье: Зеленый кирпич
В мире
Изображение к статье: золотая дорожка
В мире
1
Изображение к статье: Новые писатели
В мире
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер
В мире
1
Изображение к статье: Почему птичий мозг работает экономнее, чем звериный
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео