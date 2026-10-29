Орхидея может показаться капризным цветком, но существует несколько простых приемов, которые помогут ей зацвести.

Чтобы орхидея зацвела, необходимо правильно организовать полив. Следуя нескольким простым шагам и используя питательный раствор, вы сможете украсить ваше растение цветами.

С чего начать

1. Просушите корни до основания.

2. Дайте орхидее отдохнуть в течение 1 дня.

3. Полейте цветок в горшке или окуните его в ванну с водой.

4. Используйте воду комнатной температуры, смягченную.

5. Окуните растение на 20 секунд, затем слейте лишнюю воду.

После этого повторите процесс с полным просушиванием растения. Кроме чередования полива и просушивания, можно использовать температурные перепады.

Сначала обеспечьте орхидее температуру +10…+15 °C в течение 2-3 дней. Затем перенесите ее в помещение с температурой +25…+30 °C. Влажность воздуха должна составлять 55-60%.

Питательный раствор

Растворите таблетку янтарной кислоты в 5 литрах теплой воды. Поливайте растение под корень или смочите ватный диск и протрите листья.

Также можно взять небольшую часть растолченной таблетки, растворить ее в 0,5 литра воды и опрыскать цветок.