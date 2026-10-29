Основная причина гниения и опадания яблок — заболевание, известное как монилиоз.

Монилиоз — это опасное заболевание, которое быстро распространяется в саду и может поражать почти все фруктовые деревья.

Причины и признаки монилиоза

При заражении монилиозом плоды покрываются пятнами, затем темнеют и увеличиваются в размере. На ощупь они становятся мягкими, так как гниют изнутри, что приводит к их опаданию или мумификации на ветках дерева.

Болезнь распространяется с помощью дождя, ветра или вредных насекомых, и для её развития необходима высокая влажность и температура в диапазоне 15-20°C.

Если оставить поражённые яблоки на дереве, грибок монилиоза может проникнуть через плодоножку в ветку и быстро поразить всё дерево. Поэтому важно регулярно срезать поражённые веточки, чтобы предотвратить распространение болезни.

Срезанные ветки и повреждённые плоды следует вынести из сада и сжечь. Монилиоз может продолжать развиваться и после сбора плодов, что приводит к изменению цвета и текстуры яблок.

Борьба и профилактика монилиоза

Чтобы защитить деревья от монилиоза, выбирайте сорта, устойчивые к этому заболеванию. Правильное размещение плодовых деревьев при закладке сада также играет важную роль.

Регулярная обрезка яблонь и других деревьев обеспечивает хорошее освещение и воздухопроницаемость крон, что является профилактической мерой против болезни.

Не забывайте о регулярной перекопке земли под деревьями и подкормке их комплексными удобрениями для укрепления иммунитета.

Проводите санитарную уборку в саду на протяжении всего сезона и обязательно сжигайте все остатки.

Повреждённые и лопнувшие яблоки не подходят для хранения на зиму.

Важно соблюдать календарь обработки фруктовых деревьев химикатами-фунгицидами и не игнорировать его.