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Как высушить телефон, если он упал в воду: эффективные методы 0 128

Дом и сад
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как высушить телефон, если он упал в воду: эффективные методы

Успех в спасении телефона, упавшего в воду, зависит от быстроты ваших действий.

 

В этой статье мы расскажем, что нужно сделать в первую очередь, чтобы спасти телефон, который попал в воду.

Как высушить телефон

После падения в воду смартфон обычно выключается. Если этого не произошло, важно сразу же его выключить.

Не пытайтесь включать мокрый гаджет, так как это может привести к короткому замыканию.

Сначала разберите смартфон, извлеките все съемные элементы и аккуратно протрите их салфетками.

Затем поместите телефон в емкость с рисом, чтобы крупа полностью покрывала устройство, и периодически переворачивайте его.

Вместо риса можно использовать силикагель. Процесс сушки может занять около 2 суток и более.

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