Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какое дерево посадить у дома для привлечения денег 0 218

Дом и сад
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое дерево посадить у дома для привлечения денег

Согласно народным верованиям, каждое дерево обладает уникальной энергетикой.

 

В этой статье мы расскажем, какое дерево можно посадить на своем участке, чтобы привлечь в дом достаток и благополучие.

Какое дерево посадить у дома

Одним из хороших вариантов является вишня. Это неприхотливое дерево не требует особого ухода, а весной радует красивым цветением и приятным ароматом. Кроме того, с вишни можно собирать ягоды и готовить варенье.

Вишня считается символом достатка и плодородия, особенно почитается на Востоке.

Также можно рассмотреть возможность посадки клена. Считается, что это дерево приносит в дом достаток, любовь и спокойствие.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Где произрастает «морской орех»?
Изображение к статье: Как высушить телефон, если он упал в воду: эффективные методы
Изображение к статье: Как использовать старый хрусталь: 6 популярных идей
Изображение к статье: Знаки зодиака и их отношение к детям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: согласованное сообщение
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые писатели
В мире
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер
В мире
1
Изображение к статье: Почему птичий мозг работает экономнее, чем звериный
В мире животных
Изображение к статье: Силиня
Политика
2
Изображение к статье: Зеленый кирпич
В мире
Изображение к статье: согласованное сообщение
Наша Латвия
Изображение к статье: Новые писатели
В мире
Изображение к статье: Антуан де Масси и принц Альбер
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео