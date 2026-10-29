В этой статье мы расскажем, какое дерево можно посадить на своем участке, чтобы привлечь в дом достаток и благополучие.

Какое дерево посадить у дома

Одним из хороших вариантов является вишня. Это неприхотливое дерево не требует особого ухода, а весной радует красивым цветением и приятным ароматом. Кроме того, с вишни можно собирать ягоды и готовить варенье.

Вишня считается символом достатка и плодородия, особенно почитается на Востоке.

Также можно рассмотреть возможность посадки клена. Считается, что это дерево приносит в дом достаток, любовь и спокойствие.