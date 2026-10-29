Вопрос о том, нужно ли снимать пену во время приготовления бульона, часто возникает у кулинаров.

Этот вопрос вполне оправдан, ведь хлопья, образующиеся при варке вкусного супа или борща, абсолютно безопасны.

Так стоит ли тратить время на то, чтобы очистить бульон от посторонних примесей?

Для начала давайте разберемся, почему на поверхности бульона появляется та самая пена, которая беспокоит любителей готовить.

Неприятные хлопья представляют собой свернувшийся белок. Если для приготовления первого блюда используется свежее и правильно обработанное мясо, пена будет белого или сероватого цвета.

Если же бульон готовится из мяса с высоким содержанием крови, пена может окраситься в темно-серый или бурый оттенок.

Количество пены также зависит от жирности мяса: в курином бульоне ее будет меньше всего, а в свином, наоборот, гораздо больше.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли проводить дополнительные манипуляции, чтобы избавиться от непривлекательных сгустков, помните, что они ухудшают внешний вид бульона, делая его менее прозрачным.

Кроме того, свернувшийся белок может придавать бульону специфический привкус, который не всем нравится. Наконец, еще один аргумент в пользу удаления пены заключается в том, что вместе с хлопьями на поверхность поднимается грязь из недостаточно тщательно обработанного куска мяса.