На каждой кухне можно найти старую посуду, которая не используется.

Выбросить ненужную посуду жалко, поэтому рассмотрим несколько способов её использования в быту.

Эксклюзивная люстра

Если у вас есть керамические кружки или блюдца, можно создать необычную люстру. Достаточно сделать отверстие в дне, протянуть провода для ламп и придумать крепление. На создание такой люстры уйдет всего несколько часов, а результат приятно удивит всех.

Вентилятор и ложки

Старый вентилятор и ложки есть у многих. Возьмите одну часть решетки вентилятора, закрепите на ней ложки с вилками и установите лампу. Ложки и решетку можно предварительно окрасить в любой цвет. В итоге получится люстра, которая станет отличным дополнением для кухни.

Стеклянный чайник

Из стеклянного чайника можно сделать отличное место для кактуса. Просто на дно высыпьте керамзит, добавьте почву и посадите кактус. Стеклянный чайник может стать стильным элементом интерьера.

Замена пластиковым крючкам

Надоели пластиковые крючки на стенах? Согните вилки и ложки, сделайте отверстия и прикрепите их к стене. Этот процесс займет немного времени, а результат точно не оставит равнодушным. Используйте вилки и ложки высокой прочности, так как тонкие ложки могут не выдержать нагрузки.

Зеркало

Для создания необычного зеркала вам понадобятся:

1) Сковорода без ручки.

2) Круглое зеркало, подходящее по диаметру.

Сковорода будет служить обрамлением для зеркала. Способы крепления можно придумать самостоятельно. Рекомендуется предварительно зачистить и покрасить сковороду в цвет интерьера. Для закрепления зеркала на поверхности можно использовать специальный клей или придумать крепление.