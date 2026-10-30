Запах сигаретного дыма проникает в различные материалы. Регулярное курение в помещении делает его устранение сложной задачей.

В табаке содержатся смолистые вещества, которые глубоко проникают в структуру различных материалов.

Причины появления запаха табака

Существует несколько основных причин, способствующих появлению запаха табака:

1. Квартиры, где курили, часто переходят от одного владельца к другому. Если прежние жильцы курили, то сигаретный запах может остаться даже на стенах, и избавиться от него будет сложно.

2. Если курить на балконе, дым может проникнуть в квартиру через небольшие щели.

3. Запах может поступать с балкона или лестничной площадки, где постоянно курят.

Определив причину появления стойкого запаха табака, можно переходить к его устранению.

Способ № 1. Использование мокрых полотенец

Это один из самых распространенных способов, который поможет быстро избавиться от запаха табака. Хлопчатобумажные полотенца отлично впитывают запах. Разложите их по комнате, где остался неприятный запах.

Если в комнате есть шторы, их следует постирать, а обивку мебели хорошо промыть с помощью специальных средств. Для улучшения эффекта добавьте в воду немного нашатырного спирта, который поможет устранить сигаретный дым.

Способ № 2. Генеральная уборка

Примерно 60-70% сигаретного дыма оседает в тканях. Если запах сильно въелся в материалы, необходимо провести генеральную уборку. Существуют специализированные компании, которые могут помочь с этим. В процессе уборки обязательно очистите ковер, следуя этим этапам:

• сначала пропылесосите ковер;

• разведите моющее средство в воде;

• нанесите средство на ковер;

• снова пропылесосите ковер.

Также можно поступить и с обивкой мебели. Если матрасы пропахли табаком, лучше заменить их на новые. Если это невозможно, можно взять кусок материи и положить его на участок матраса.

Способ № 3. Ароматерапия

Если результат после чистки вас не устраивает, можно прибегнуть к ароматизации помещения. Для этого используйте свежемолотый кофе, разложив его по всему периметру комнаты, и меняйте его несколько раз.

Также можно использовать дезодорирующий уголь, который помогает не только очищать воду, но и устранять неприятные запахи. Проявив оригинальность, можно превратить уголь в элемент декора.

Любителям пряностей подойдет запах корицы. Заверните несколько веточек корицы в фольгу и положите в духовку на 10-15 минут. Затем откройте дверцу плиты, чтобы наполнить комнату приятным ароматом.