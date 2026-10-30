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Как правильно очистить экран телевизора, чтобы не повредить технику 0 156

Дом и сад
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
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Экран телевизора – это место, где часто скапливаются пыль, следы от пальцев и разводы, оставшиеся после неправильной уборки.

 

В этой статье мы рассмотрим распространенные ошибки, которые могут привести к повреждению электроники при очистке экрана телевизора.

1. Не используйте бытовую химию, предназначенную для мытья стекол, при очистке телевизора. Со временем такие средства могут повредить антибликовый слой или другое покрытие экрана.

2. Если вы используете специальные средства для очистки, не распыляйте их прямо на экран. Нанесите жидкость на салфетку и только затем протрите экран телевизора.

3. Избегайте использования бумажных полотенец, туалетной бумаги или салфеток, так как они могут оставить на поверхности мелкие царапины, ухудшающие качество изображения.

Для удаления загрязнений чаще всего достаточно протереть экран салфеткой из микрофибры, смоченной в дистиллированной воде и хорошо отжатой, а затем насухо протереть экран сухой салфеткой.

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