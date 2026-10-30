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Как правильно разместить денежное дерево для цветения зимой 0 188

Дом и сад
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно разместить денежное дерево для цветения зимой

Денежное дерево может зацвести в холодное время года, если выбрать для него подходящее место.

 

Денежное дерево, или толстянка, отличается от многих других комнатных растений тем, что может цвести зимой, когда большинство из них находится в состоянии покоя.

Чтобы добиться цветения осенью или зимой, необходимо правильно выбрать место для растения. Вот несколько рекомендаций по размещению толстянки.

Избегайте отопительных приборов

Для цветения денежному дереву не нужна высокая температура. Источники тепла, такие как батареи, обогреватели и камины, не способствуют образованию бутонов. Оптимальная температура для формирования цветков составляет +10…+15 °C. Поэтому осенью лучше всего разместить денежное дерево на остекленном балконе, при этом температура не должна опускаться ниже +5 °C.

Умеренное освещение

В отличие от большинства комнатных растений, которые требуют много света для цветения, денежное дерево предпочитает менее яркие условия. Его можно разместить на подоконнике, выходящем на север, северо-запад или северо-восток, при этом важно, чтобы батарея находилась на расстоянии. Идеальным вариантом будет балкон с северной стороны.

Советы по фэн-шую

Согласно восточной практике, денежное дерево лучше всего ставить в комнате, выходящей на юго-восток, но подальше от окна. Считается, что это не только способствует цветению, но и привлекает материальное благополучие.

Таким образом, для успешного цветения денежного дерева необходимо избегать перегрева и яркого света, но при этом не допускать заморозков и темноты. Найдя «золотую середину», вы сможете увидеть цветение толстянки к зиме, когда большинство комнатных растений отдыхает.

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Редакция BB.LV
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